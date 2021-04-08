Винесли алкоголь та картки для поповнення рахунку: у Харківській області троє підлітків обікрали магазин

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“7 квітня близько 03:00 під час патрулювання міста Первомайський поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Лозівського РВП помітили біля магазину трьох підлітків”, — йдеться в повідомленні.

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Так правоохоронці з’ясували, що місцеві мешканці 11, 14 та 16 років проникли до магазину, де скоїли крадіжку. Пояснити свої дії хлопці не змогли. Поліцейські повідомили батькам про подію та доставили хлопців до відділення поліції. Вкрадений товар вилучено.

Як повідомили у поліції, слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Наразі триває досудове розслідування.

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