Вынесли алкоголь и карточки для пополнения счета: в Харьковской области трое подростков ограбили магазин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Первомайске в Харьковской области трое местных ребят, проникли в магазин, повредив роллет, и похитили алкоголь, карточки для пополнения счета и промышленные товары. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области.
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"7 апреля около 03:00 во время патрулирования города Первомайский полицейские сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 1 Лозовского РВП заметили возле магазина трех подростков", - говорится в сообщении.
Детали
Так правоохранители выяснили, что местные жители 11, 14 и 16 лет проникли в магазин, где совершили кражу. Объяснить свои действия ребята не смогли. Полицейские сообщили родителям о происшествии и доставили ребят в отделение полиции. Украденный товар изъят.
Как сообщили в полиции, следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним
Недавно УНН сообщал, что в Одесской области двое подростков забили до смерти бездомного.