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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Вимоги "АвтоЄвроСили" не допустити підвищення цін на паливо були передані Гройсману

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Активісти "АвтоЄвроСили" та низка інших громадських організацій проводять під будівлею Кабінету Міністрів України акцію протесту в зв'язку з очікуваним невиправданим підвищенням цін на бензин і дизель, передає УНН.

Вимоги "АвтоЄвроСили" не допустити підвищення цін на паливо були передані Гройсману

“Якщо сьогодні на засіданні Кабміна схвалять подорожчання палива, то по ланцюжку виростуть ціни на продукти, проїзд в транспорті, одяг, медикаменти. Ми здатні зупинити цю аферу Кабміну, якщо нас буде багато...”, — закликав однодумців Олег Ярошевич.

У списку вимог, які активісти передали на ім’я Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, — зупинити створення та введення штучного ембарго на паливо і, як наслідок, підняття цін на паливо на 40%.

Ярошевич розповів, що його джерела в уряді повідомили про те, як в середу, 18 квітня, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку планує розглянути і схвалити пропозицію “Укртатнафти” щодо імпорту нафтопродуктів. Таке рішення буде супроводжуватися введенням квот і встановленням мита на поставки бензину і ДП понад квоту, що призведе до подорожчання палива на 30-40%. За його словами, завдання сьогоднішньої акції — звернути увагу Кабміну на неприпустимість введення квот на імпортне паливо. Такі дії грають на руку одному гравцеві — компанії “Уртатнафта”, яка контролюється кількома олігархами, в тому числі Ігорем Коломойським.

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