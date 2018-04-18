Требования "АвтоЕвроСилы" не допустить повышения цен на топливо были переданы Гройсману

“Если сегодня на ​заседании ​Кабмин​а​ ​одобрят подорожание топлива, то по цепочке вырастут цены на продукты, проезд в транспорте, одежду, медикаменты. Мы способны остановить эту аферу Кабмина, если нас будет много...” — ​призвал единомышленников Олег Ярошевич.

​​В списке требований, которые активисты передали на имя Премьер-министра Владимира Гройсмана, — остановить создани​е и введени​е искусственного эмбарго на топливо и, как следствие, поднятия цен на топливо на 40%.

​Ярошевич рассказал, что его источники в правительстве сообщили о том, как в среду, 18 апреля, Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития планирует рассмотреть и одобрить предложение “Укртатнафты” относительно импорта нефтепродуктов. Такое решение будет сопровождаться введением квот и установлением пошлин на поставки бензина и ДТ сверх квоты, что приведет к подорожанию топлива на 30-40%. По его словам, задача сегодняшней акции — обратить внимание Кабмина на недопустимость введения квот на импортн​ое топливо​. ​Такие действия играют на руку одному игроку — компании “Уртатнафта”, которая контролируется несколькими олигархами, в том числе Игорем Коломойским.