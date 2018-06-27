Вімблдон-2018: Ястремська програла у другій зустрічі кваліфікації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Одеська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи в кваліфікаційному турнірі Великого Шолому – Вімблдону, передає УНН.
127-ма ракетка світу у другому колі відбіркового турніру не змогла зломити опір 215-го номера WTA представниці Австрії Барбари Хаас – 4:6, 2:6.
Зустріч тривала 1 годину та 4 хвилини за які 18-річна українка здійснила одну подачу навиліт, реалізувала 2 з 6 брейкпойнтів при 5 подвійних помилках. У її опонентки 5/8 брейкопойнтів.
Додамо, що сьогодні свої сили у другому колі відбору перевірить 15-річна киянка Марта Костюк, посіяна під 23 номером, на яку очікує зустріч із 147 номером WTA Крісті Ан з США.
Як повідомляв УНН, в оновленому рейтингу WTA станом на 25 червня 18-річна українка Даяна Ястремська піднялась на 127-му позицію.