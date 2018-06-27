Уимблдон-2018: Ястремская проиграла во второй встрече квалификации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Одесская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в квалификационном турнире Большого Шлема - Уимблдона, передает УНН.
127-я ракетка мира во втором круге отборочного турнира не смогла сломить сопротивление 215-го номера WTA представительницы Австрии Барбары Хаас - 4:6, 2:6.
Встреча длилась час и 4 минуты, за которые 18-летняя украинка совершила одну подачу навылет, реализовала 2 из 6 брейкпойнтов при 5 двойных ошибках. У ее оппонентки 5/8 брейкопойнтов.
Добавим, что сегодня свои силы во втором круге отбора проверит 15-летняя киевлянка Марта Костюк, посеянная под 23-м номером, которую ожидает встреча с 147-м номером WTA Кристи Ан из США.
Как сообщал УНН, в обновленном рейтинге WTA по состоянию на 25 июня 18-летняя украинка Даяна Ястремская поднялась на 127-ю позицию.