Вимагали хабарі за експорт зерна - посадовцям Держпродспоживслужби повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Посадовці центрального апарату Держпродспоживслужби та Одеської філії організували хабарницьку схему на експорті зерна. Вони підробляли висновки експертиз, щоб схилити експортерів до дачі хабаря, для отримання фітосанітарного сертифіката, який засвідчував би необхідну якість продукції. Шести фігурантам повідомлено про підозру. Чотирьом з них обрано запобіжні заходи, пише УНН, з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику відділу ДУ «Центральна фітосанітарна лабораторія», ексначальниці управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, заступнику начальника ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» та трьом посередникам повідомлено про підозру.
Їм інкриміновано зловживання владою або службовим становищем та одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).
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"За даними слідства, посадовці центрального апарату Держпродспоживслужби та Одеської філії організували схему вимагання та одержання хабарів від компаній – експортерів зерна. Під час складання висновку лабораторних досліджень зернових культур службові особи Держпродспоживслужби умисно вказували наявність в продукції карантинних організмів. Таким чином вони схиляли представників компаній-експортерів до передачі їм неправомірної вигоди за висновки експертизи та подальше безперешкодне отримання фітосанітарного сертифіката для експорту українського зерна", - зазначило відомство.
Така «послуга» коштувала експортерам 0,4 долара за кожну тонну зерна.
Для приховування своїх протиправних дій посадовці залучали представників фумігаційних та експедиторських компаній, які виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди. Кошти перераховувалися під виглядом оплати за неіснуючі послуги з контролю за фумігацією на банківські рахунки компанії-нерезидента або отримувалися посередниками готівкою.
У межах слідства прокурори задокументували 9 епізодів передачі посадовцям через посередників неправомірної вигоди на загальну суму понад 45 тисяч доларів.
Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України на території різних областей.
Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 5 млн грн для кожного, ще двом - цілодобовий домашній арешт.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ГУ «І» ДЗНД СБУ.
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