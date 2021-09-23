Вимагали гроші у наркозалежних: у Києві затримали банду псевдокопів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Києві семеро чоловіків видавали себе за правоохоронців і шантажували людей, які займаються поширенням наркотиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.
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За даними слідства, семеро чоловіків, четверо з яких водії служб таксі, вимагали гроші від наркозалежних осіб та людей, які займаються збутом наркотиків.
Зокрема, як вказали у прокуратурі, отримавши замовлення від клієнта про доправлення посилки, водій служби таксі розкривав відправлення і у разі виявлення наркотичних речовин повідомляв про це учасникам групи. Надалі спільники, видаючи себе за співробітників поліції, проводили "затримання" людини, якій було призначено посилку.
Залякуючи потерпілих кримінальною відповідальністю, незаконно утримуючи їх проти волі, зокрема із застосуванням спецзасобів, зловмисники вимагали від них "відкупні" обсягом від 2 тис. грн до 20 тис. грн, зокрема за рахунок оргтехніки та інших цінних речей, розповіли у відомстві.
До злочинної групи, як вказано, входять жителі столиці та області віком від 25 до 33 років. Організатор — 28-річний киянин, уродженець Черкаської області.
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Станом на сьогодні встановлено, що від пседополіцейських постраждало семеро людей.
Учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 187 КК України.
Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також перевіряють причетність цієї групи до низки аналогічних злочинів, скоєних у столиці з лютого до вересня 2021 року.
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