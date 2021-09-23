Вымогали деньги у наркозависимых: в Киеве задержали банду псевдокопов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киеве семь мужчин выдавали себя за правоохранителей и шантажировали людей, которые занимаются распространением наркотиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
По данным следствия, семь мужчин, четверо из которых водители служб такси, требовали деньги от наркозависимых и людей, которые занимаются сбытом наркотиков.
В частности, как указано, получив заказ от клиента о доставке посылки, водитель службы такси раскрывал отправления и в случае обнаружения наркотических веществ сообщал об этом участникам группы. В дальнейшем сообщники, выдавая себя за сотрудников полиции, проводили "задержание" человека, которому была назначена посылка, указали в прокуратуре.
Запугивая пострадавших уголовной ответственностью, незаконно удерживая их против воли, в частности с применением спецсредств, злоумышленники требовали от них "откупные" в размере от 2 тыс. грн до 20 тыс. грн, в том числе за счет оргтехники и других ценных вещей, рассказали в ведомстве.
В преступную группу, как указано, входят жители столицы и области в возрасте от 25 до 33 лет. Организатор — 28-летний киевлянин, уроженец Черкасской области.
Добавим
На сегодня установлено, что от псевдополицейских пострадали семь человек.
Участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 187 УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяют причастность этой группы к ряду аналогичных преступлений, совершенных в столице с февраля по сентябрь 2021 года.
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