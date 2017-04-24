Вилучене із зони спалаху АЧС здорове поголів’я свиней дозволили переробляти

Так, за даними АТУ, нова інструкція щодо боротьби із АЧС має низку суттєвих нововведень.

Зокрема, за словами голови Асоціації Ірини Паламар, новий документ “чітко деталізує заходи біобезпеки для господарств, дотримання яких є серйозною гарантією мінімізації ризиків занесення захворювання”.

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Також безперечним плюсом нової інструкції тваринники називають дерегуляцію та відмову від зайвої бюрократизації низки процесів, “що часто перетворювало боротьбу з АЧС на надмірно глибоку паперову роботу або висувало малоефективні вимоги”.

“Суттєвою зміною, на якій наголошували фахові організації та експерти галузі, став дозвіл на переробку м’яса тварин, що знищуються в зоні нагляду, але не є інфікованими, тобто, здорові. Але безпечність м’яса має бути підтверджено клінічними аналізами”, — повідомили в АТУ.

В Асоціації додали, що проект нової редакції Інструкції виключає розділи про порядок відновлення поголів’я після спалаху та про заходи з попередження розповсюдження АЧС переносниками.

Як повідомляв УНН, збитки від АЧС в Україні сягнули 15,2 млн грн.