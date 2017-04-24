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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38329 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101686 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155131 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115897 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116186 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112363 просмотра

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Изъятое из зоны вспышки АЧС здоровое поголовье свиней позволили перерабатывать

Изъятое из зоны вспышки АЧС здоровое поголовье свиней позволили перерабатывать

Киев  •  УНН

 • 11469 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Согласно положениям новой инструкции по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), здоровое поголовье, которое изымается в зоне вспышки, можно будет перерабатывать на мясо. Об этом сообщили в Ассоциации животноводов Украины (АЖУ), передает УНН.

Так, по данным АЖУ, новая инструкция по борьбе с АЧС имеет ряд существенных нововведений.

В частности, по словам председателя Ассоциации Ирины Паламар, новый документ "четко детализирует мероприятия биобезопасности для хозяйств, соблюдение которых является серьезной гарантией минимизации рисков занесения заболевания".

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Также несомненным плюсом новой инструкции животноводы называют дерегуляцию и отказ от излишней бюрократизации ряда процессов, что "часто превращало борьбу с АЧС на чрезмерно глубокую бумажную работу или выдвигало малоэффективные требования".

"Существенным изменением, на которой акцентировали профессиональные организации и эксперты отрасли, стало разрешение на переработку мяса животных, что уничтожаются в зоне надзора, но не являются инфицированными, то есть, здоровы. Но безопасность мяса должна быть подтверждена клиническими анализами", - сообщили в АЖУ.

В Ассоциации добавили, что проект новой редакции Инструкции исключает разделы о порядке восстановления поголовья после вспышки и о мерах по предупреждению распространения АЧС переносчиками.

Как сообщал УНН, убытки от АЧС в Украине достигли 15,2 млн грн.

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