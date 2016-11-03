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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Вільна ціна на продукти харчування призвела до зростання їх вартості - О.Дорошенко

Вільна ціна на продукти харчування призвела до зростання їх вартості - О.Дорошенко

Київ • УНН

 • 9359 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. За підсумками жовтня ціни на соціальні продукти харчування по Україні в середньому зросли на 4%, що є найзначнішим зростанням у 2016 році. Про це на своїй cторінці у Facebook написав директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

Так, згідно із повідомленням О.Дорошенка, у жовтні цього року найбільше подорожчали яйця – на 55%, вершкове масло і буряк – на 9%, сметана і сало – на 5%.

Також, О.Дорошенко порівняв ціни на соціальні продукти харчування у жовтні цього року із аналогічним періодом минулого року, коли здійснювалося держрегулювання цін.

"Рис в минулому році подешевшав на 3,4%, а в цьому подорожчав на 0,4%.

Хліб житній не змінювався в 2015 в ціні, а в 2016 подорожчав на 1%.

Тушка куряча в 2015 році зросла в ціні на 1,3%, а в 2016 році знизилася в ціні на 0,6% (якщо піти в магазин, то стає зрозуміло, що дані Держстату не відповідають дійсності, тому що курятина різко зросла в ціні за минулий місяць).

Борошно пшеничне вищого ґатунку в 2015 році - подешевшала на 1,7%, а в 2016 - збільшилася на 0,4%.

Макаронні вироби в 2015 році - подешевшали на 1,4%, а в 2016 р - піднялася 0,6%.

Молоко в 2015 і 2016 роках зросло в ціні, на 2,6% і 4,3% відповідно", - написав він.

Також, О.Дорошенко припустив, що на кінець листопада у Кабінету міністрів буде два шляхи: коригувати статистику або ж визнавати велику інфляцію, прогноз якої був поліпшений урядом напередодні.

"Хочу нагадати, що Кабінет міністрів поліпшив прогноз інфляції на поточний рік до 13%. Тому з урахуванням листопада та грудня доведеться або коригувати статистику, або визнавати велику інфляцію, враховуючи вагомість соціальних продуктів харчування в загальних витрат українців", - резюмував він.

Нагадаємо, за словами О.Дорошенка, ріст цін на продукти харчування в Україні не передбачає покращення їх якості.

Також нагадаємо, держава не виділяє кошти на проведення перевірок продукції харчування в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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