Свободная цена на продукты питания привела к росту их стоимости - А.Дорошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По итогам октября цены на социальные продукты питания по Украине в среднем выросли на 4%, что является самым значительным ростом в 2016 году. Об этом на своей cтранице в Facebook написал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
Так, согласно сообщению А.Дорошенко, в октябре этого года больше всего подорожали яйца - на 55%, сливочное масло и свекла - на 9%, сметана и сало - на 5%.
Также, А.Дорошенко сравнил цены на социальные продукты питания в октябре этого года с аналогичным периодом прошлого года, когда осуществлялось госрегулирование цен.
"Рис в прошлом году подешевел на 3,4%, а в этом подорожал на 0,4%.
Хлеб ржаной не менялся в 2015 г. в цене, а в 2016 г. подорожал на 1%.
Тушка куриная в 2015 году выросла в цене на 1,3%, а в 2016 году снизилась в цене на 0,6% (если пойти в магазин, то становится понятно, что данные Госкомстата не соответствуют действительности, так как курятина резко выросла в цене за прошлый месяц).
Мука пшеничная высшего сорта в 2015 году - подешевела на 1,7%, а в 2016 г. - увеличилась на 0,4%.
Макаронные изделия в 2015 году - подешевели на 1,4%, а в 2016 г. - поднялась 0,6%.
Молоко в 2015 и 2016 годах выросло в цене на 2,6% и 4,3% соответственно", - написал он.
Также, А.Дорошенко предположил, что в конце ноября у Кабинета министров будет два пути: корректировать статистику или признавать большую инфляцию, прогноз которой был улучшен правительством накануне.
"Хочу напомнить, что Кабинет министров улучшил прогноз инфляции на текущий год до 13%. Поэтому с учетом ноября и декабря придется либо корректировать статистику, или признавать большую инфляцию, учитывая значимость социальных продуктов питания в общих расходах украинцев", - резюмировал он.
Напомним, по словам А.Дорошенко, рост цен на продукты питания в Украине не предусматривает улучшения их качества.
Также напомним, государство не выделяет средства на проведение проверок продукции питания в Украине.