Свободная цена на продукты питания привела к росту их стоимости - А.Дорошенко

Так, согласно сообщению А.Дорошенко, в октябре этого года больше всего подорожали яйца - на 55%, сливочное масло и свекла - на 9%, сметана и сало - на 5%.

Также, А.Дорошенко сравнил цены на социальные продукты питания в октябре этого года с аналогичным периодом прошлого года, когда осуществлялось госрегулирование цен.

"Рис в прошлом году подешевел на 3,4%, а в этом подорожал на 0,4%.

Хлеб ржаной не менялся в 2015 г. в цене, а в 2016 г. подорожал на 1%.

Тушка куриная в 2015 году выросла в цене на 1,3%, а в 2016 году снизилась в цене на 0,6% (если пойти в магазин, то становится понятно, что данные Госкомстата не соответствуют действительности, так как курятина резко выросла в цене за прошлый месяц).

Мука пшеничная высшего сорта в 2015 году - подешевела на 1,7%, а в 2016 г. - увеличилась на 0,4%.

Макаронные изделия в 2015 году - подешевели на 1,4%, а в 2016 г. - поднялась 0,6%.

Молоко в 2015 и 2016 годах выросло в цене на 2,6% и 4,3% соответственно", - написал он.

Также, А.Дорошенко предположил, что в конце ноября у Кабинета министров будет два пути: корректировать статистику или признавать большую инфляцию, прогноз которой был улучшен правительством накануне.

"Хочу напомнить, что Кабинет министров улучшил прогноз инфляции на текущий год до 13%. Поэтому с учетом ноября и декабря придется либо корректировать статистику, или признавать большую инфляцию, учитывая значимость социальных продуктов питания в общих расходах украинцев", - резюмировал он.

Напомним, по словам А.Дорошенко, рост цен на продукты питания в Украине не предусматривает улучшения их качества.

Также напомним, государство не выделяет средства на проведение проверок продукции питания в Украине.