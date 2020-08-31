Villa Krim летить над морем

"Ми дуже хочемо вас дивувати і радувати!", - простежується в кожному меседжі бренду, а ще, звичайно, зайвий раз нагадати хто тут перший, додали б ми.

Ось і цього разу, креативщики з Villa Krim привернули увагу нестандартним способом, нагадавши про себе: тепер над пляжами України щодня злітають в повітря дрони і гордо несуть прапори з логотипом бренду. Дрони стартують в 5ти курортних містах і здійснюють годинні польоти вздовж прибережної зони 2 рази на день. Невгамовні крихітки вже налітали 300 годин і подолали відстань майже в 2500 км. І в один момент сторіс відпочиваючих, наповнилися кумедними реакціями на політ роботів - рекламників.





До речі, всі шанувальники бренду кому вдасться побачити та зберегти на фото чи відео літаючий прапор Villa Krim можуть взяти участь в безпрограшному конкурсі, все що для цього потрібно:

∙ Зробити фото або відео літаючого прапора Villa Krim

∙ Зробити сторіс відзнятого відео в Instagram з позначкою @villakrim

∙ Підписатися на сторінку Villa Krim

∙ 7 вересня після завершення польотів всі учасники отримають подарунки від Villa Krim.

Деталі акції читай тут Villa Krim

Нехай літо триває з Villa Krim.