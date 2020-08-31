Villa Krim летить над морем
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Уздовж пляжів України літаючі дрони носять рекламу вина Villa Krim. Лідер винного ринку України бренд Villa Krim в своїй комунікації зі споживачами обирає шлях іновацій та емоцій. Це легко простежити, якщо згадати регати в Монако і Монте-Карло, де яхта під вітрилом Villa Krim два роки поспіль входила в трійку лідерів гонки, або останню вигадку виробника - впровадження функції доповненої реальності на етикетки пляшок з вином.
"Ми дуже хочемо вас дивувати і радувати!", - простежується в кожному меседжі бренду, а ще, звичайно, зайвий раз нагадати хто тут перший, додали б ми.
Ось і цього разу, креативщики з Villa Krim привернули увагу нестандартним способом, нагадавши про себе: тепер над пляжами України щодня злітають в повітря дрони і гордо несуть прапори з логотипом бренду. Дрони стартують в 5ти курортних містах і здійснюють годинні польоти вздовж прибережної зони 2 рази на день. Невгамовні крихітки вже налітали 300 годин і подолали відстань майже в 2500 км. І в один момент сторіс відпочиваючих, наповнилися кумедними реакціями на політ роботів - рекламників.
До речі, всі шанувальники бренду кому вдасться побачити та зберегти на фото чи відео літаючий прапор Villa Krim можуть взяти участь в безпрограшному конкурсі, все що для цього потрібно:
∙ Зробити фото або відео літаючого прапора Villa Krim
∙ Зробити сторіс відзнятого відео в Instagram з позначкою @villakrim
∙ Підписатися на сторінку Villa Krim
∙ 7 вересня після завершення польотів всі учасники отримають подарунки від Villa Krim.
Деталі акції читай тут Villa Krim
Нехай літо триває з Villa Krim.