Villa Krim летит над морем

“Мы очень хотим вас удивлять и радовать!”, - прослеживается в каждом месседже бренда, а еще, конечно, лишний раз напомнить кто тут первый, добавили бы мы. Вот и в этот раз, креативщики из Villa Krim привлекли внимание нестандартным способом, напомнив о себе: теперь над пляжами Украины каждый день взмывают в воздух дроны, гордо несущие флаги с логотипом бренда. Дроны стартуют в 5ти курортных городах Украины и совершают часовые полеты вдоль прибрежной зоны 2 раза в день. Неугомонные крошки уже налетали 300 часов и преодолели расстояние почти в 2500 км. И в один момент заполонив сторис отдыхающих, наполнив их забавными реакциями на полет роботов – рекламщиков.

Кстати, все поклонники бренда кому удастся повстречать и запечатлеть парящий флаг Villa Krim могут поучаствовать в беспроигрышном конкурсе, все что нужно:

· Сделать фото или видео летящего флага Villa Krim

· Сделать сторис отснятого видео в Instagram с пометкой @villakrim

· Подписаться на страничку Villa Krim

· 7 сентября после завершения полетов все участники получат подарки от Villa Krim.

Детали акции читай тут Villa Krim

Продли лето с Villa Krim.