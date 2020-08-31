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Villa Krim летит над морем

Киев • УНН

 • 13172 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Вдоль пляжей Украины летающие дроны носят рекламу вина Villa Krim. Лидер винного рынка Украины бренд Villa Krim в своей коммуникации с потребителями выбирает путь иноваций и эмоций. Это легко проследить, если вспомнить регаты в Монако и Монте-Карло, где яхта под парусом Villa Krim два года подряд входила в тройку лидеров гонки, или последнюю придумку производителя – внедрение функции дополненой реальности на этикетки бутылок с вином.

Villa Krim летит над морем

“Мы очень хотим вас удивлять и радовать!”, - прослеживается в каждом месседже бренда, а еще, конечно, лишний раз напомнить кто тут первый, добавили бы мы. Вот и в этот раз, креативщики из Villa Krim привлекли внимание нестандартным способом, напомнив о себе: теперь над пляжами Украины каждый день взмывают в воздух дроны, гордо несущие флаги с логотипом бренда. Дроны стартуют в 5ти курортных городах Украины и совершают часовые полеты вдоль прибрежной зоны 2 раза в день. Неугомонные крошки уже налетали 300 часов и преодолели расстояние почти в 2500 км. И в один момент заполонив сторис отдыхающих, наполнив их забавными реакциями на полет роботов – рекламщиков.

Кстати, все поклонники бренда кому удастся повстречать и запечатлеть парящий флаг Villa Krim могут поучаствовать в беспроигрышном конкурсе, все что нужно:
· Сделать фото или видео летящего флага Villa Krim
· Сделать сторис отснятого видео в Instagram с пометкой @villakrim
· Подписаться на страничку Villa Krim
· 7 сентября после завершения полетов все участники получат подарки от Villa Krim.
Детали акции читай тут Villa Krim  

Продли лето с Villa Krim.

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