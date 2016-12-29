Виліт за рейсом Київ-Шарджа авіакомпанії Air Arabia планується на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Виліт за рейсом Київ-Шарджа авіакомпанії Air Arabia планується на завтра. Про це УНН повідомили у представництві авіакомпанії в Україні.
“Через погодні умови (сильний туман), з метою безпеки польоту аеропорт не приймає літаків. Виліт планується на завтра, все залежить від погоди. Однак на даний момент у нас немає інформації, коли точно виконуватиметься рейс”, — повідомили в авіакомпанії.
Нагадаємо, 29 грудня Міжнародний аеропорт “Шарджа” в Об’єднаних Арабських Еміратах тимчасово не працює через складні погодні умови.
Як повідомляв УНН, авіакомпанія Air Arabia на добу затримує рейс Київ-Шарджа.