Вылет рейса Киев-Шарджа авиакомпании Air Arabia планируется на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вылет рейса Киев-Шарджа авиакомпании Air Arabia планируется на завтра. Об этом УНН сообщили в представительстве авиакомпании в Украине.
"Из-за погодных условий (сильный туман), в целях безопасности полета аэропорт не принимает самолетов. Вылет планируется на завтра, все зависит от погоды. Однако на данный момент у нас нет информации, когда точно будет выполняться рейс ", - сообщили в авиакомпании.
Напомним, 29 декабря Международный аэропорт "Шарджа" в Объединенных Арабских Эмиратах временно не работает из-за сложных погодных условий.
Как сообщал УНН, авиакомпания Air Arabia на сутки задерживает рейс Киев-Шарджа.