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Вылет рейса Киев-Шарджа авиакомпании Air Arabia планируется на завтра

Вылет рейса Киев-Шарджа авиакомпании Air Arabia планируется на завтра

Киев • УНН

 • 10977 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вылет рейса Киев-Шарджа авиакомпании Air Arabia планируется на завтра. Об этом УНН сообщили в представительстве авиакомпании в Украине.

"Из-за погодных условий (сильный туман), в целях безопасности полета аэропорт не принимает самолетов. Вылет планируется на завтра, все зависит от погоды. Однако на данный момент у нас нет информации, когда точно будет выполняться рейс ", - сообщили в авиакомпании.

Напомним, 29 декабря Международный аэропорт "Шарджа" в Объединенных Арабских Эмиратах временно не работает из-за сложных погодных условий.

Как сообщал УНН, авиакомпания Air Arabia на сутки задерживает рейс Киев-Шарджа.

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