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Віктор Чумак подав заяву про звільнення з посади заступника Генпрокурора

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Заступник Генерального прокурора Віктор Чумак, який виконував обов’язки генпрокурора після звільнення Руслана Рябошапки, написав заяву про звільнення, повідомляє УНН.

“Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всім тим, хто в нас вірив і нас підтримував”, — написав Чумак, та розмістив фото заяви, в якій просить звільнити його з посади заступника Генпрокурора та з органів прокуратури.

Заява датована 17 березня.

Як повідомляв УНН, сьогодні ВР призначила на посаду Генпрокурора Ірину Венедіктову, яка до того виконувала обов’язки директора Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект постанови № 3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Після чого заступник Генерального прокурора Віктор Чумак став виконувачем обов’язків Генерального прокурора.

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