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Викрали чоловіка та заволоділи його криптою на 2,5 млн доларів: у "Борисполі" затримали учасника злочинної групи

Київ • УНН

 • 19475 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні людини та заволодінні криптовалютою на 2,5 млн доларів США. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МВС.

Викрали чоловіка та заволоділи його криптою на 2,5 млн доларів: у "Борисполі" затримали учасника злочинної групи

Деталі

За даними МВС, подія сталася у квітні 2021 року в Києві. Потерпілий займався обміном електронних коштів. Щоб заволодіти криптовалютою чоловіка, двоє злочинців вирішили його викрасти, силою затягнувши в автомобіль. Спочатку вони вивезли його до одного із сіл Київської області та утримували в орендованому будинку.

Як з’ясували згодом, викрадачі — жителі Полтавської області.

Погрожуючи фізичною розправою, злочинці отримали доступ до електронних гаманців потерпілого та заволоділи криптовалютою на суму 2,5 млн доларів США. Потім чоловіка вивезли до Полтавської області, відібрали його речі та гроші й залишили в лісі.

Зловмисників оголосили у розшук. Окрім того, у межах провадження слідчі заблокували рахунки, до яких чоловіки дістали доступ. Також поліцейським вдалося повернути частину незаконно отриманих грошей.

25 жовтня одного з учасників злочинної групи затримали в аеропорту “Бориспіль”. Наразі встановлюють місце перебування його спільника.

Затриманому інкримінують скоєння злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
  • ч. 2 ст. 189 (вимагання);
  • ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Учора, 26 жовтня, суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без жодних альтернатив.

За скоєне йому може загрожувати ув’язнення до 10 років.

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