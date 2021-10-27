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Похитили мужчину и завладели его криптой на 2,5 млн долларов: в "Борисполе" задержали участника преступной группы

Киев • УНН

 • 19475 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В международном аэропорту “Борисполь” задержали мужчину, которого подозревают в похищении человека и завладении криптовалютой на 2,5 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.

Похитили мужчину и завладели его криптой на 2,5 млн долларов: в "Борисполе" задержали участника преступной группы

Детали

По данным МВД, событие произошло в апреле 2021 года в Киеве. Потерпевший занимался обменом электронных средств. Чтобы завладеть криптовалютой мужчины, двое преступников решили его похитить, силой затащив в автомобиль. Сначала они вывезли его в одну из деревень Киевской области и держали в арендованном доме.

Как выяснили позже, похитители — жители Полтавской области.

Угрожая физической расправой, преступники получили доступ к электронным кошелькам потерпевшего и завладели криптовалютой на сумму 2,5 млн долларов США. Затем мужчину вывезли в Полтавскую область, отобрали его вещи и деньги и оставили в лесу.

Злоумышленников объявили в розыск. Кроме того, в рамках производства следователи заблокировали счета, к которым мужчины получили доступ. Также полицейским удалось вернуть часть незаконно полученных денег.

25 октября одного из участников преступной группы задержали в аэропорту “Борисполь”. Сейчас устанавливают местонахождение его сообщника.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);
  • ч. 2 ст. 189 (вымогательство);
  • ч. 4 ст. 186 (ограбление) Уголовного кодекса Украины.

Вчера, 26 октября, суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без каких-либо альтернатив.

За совершенное ему может грозить заключение до 10 лет.

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