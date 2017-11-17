Викрадення посадовця у Маріуполі: злочинці проведуть 8 років за ґратами
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Четверо чоловіків, які за попередньою змовою, викрали начальника одного з відділів Маріупольського міського управління юстиції, проведуть 8 років за ґратами, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
У прес-службі повідомили, що зловмисники силоміць посадили чоловіка до автомобіля, зв’язали йому руки, одягли маску на голову та повезли до одного з будинків міста.
"Тривалий час злочинці били посадовця, після чого прив‘язали до стільця та тримали в якості заручника. Згодом чоловіка змусили дзвонити своїй дружині, аби та передала викрадачам 100 тис. доларів за його звільнення", - повідомляє прес-служба прокуратури.
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Трьох злочинців, за даними прес-служби, працівники поліції спільно з СБУ затримали одразу, четвертого - через деякий час заарештували у Закарпатській області. Місце знаходження останнього учасника, який є організатором злочину, досі невідомо. Він перебуває у розшуку.
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Відтак, четверо злочинців засуджені до 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Вирок набув чинності.