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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 8221 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 38178 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 65318 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 84343 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 89252 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 68882 просмотра

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Похищение чиновника в Мариуполе: преступники проведут 8 лет за решеткой

Похищение чиновника в Мариуполе: преступники проведут 8 лет за решеткой

Киев  •  УНН

 • 12522 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Четверо мужчин, которые по предварительному сговору, похитили начальника одного из отделов Мариупольского городского управления юстиции, проведут 8 лет за решеткой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В пресс-службе сообщили, что злоумышленники силой посадили мужчину в автомобиль, связали ему руки, надели маску на голову и увезли в один из домов города.

"Долгое время преступники били чиновника, после чего привязали к стулу и держали в качестве заложника. Впоследствии мужа заставили звонить жене, чтобы та передала похитителям 100 тыс. долларов за его освобождение", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Трех преступников, по данным пресс-службы, работники полиции совместно с СБУ задержали сразу, четвертого - через некоторое время арестовали в Закарпатской области. Место нахождения последнего участника, который является организатором преступления, пока неизвестно. Он находится в розыске.

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Поэтому, четверо преступников приговорены к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Приговор вступил в силу.

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