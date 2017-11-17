Похищение чиновника в Мариуполе: преступники проведут 8 лет за решеткой
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Четверо мужчин, которые по предварительному сговору, похитили начальника одного из отделов Мариупольского городского управления юстиции, проведут 8 лет за решеткой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
В пресс-службе сообщили, что злоумышленники силой посадили мужчину в автомобиль, связали ему руки, надели маску на голову и увезли в один из домов города.
"Долгое время преступники били чиновника, после чего привязали к стулу и держали в качестве заложника. Впоследствии мужа заставили звонить жене, чтобы та передала похитителям 100 тыс. долларов за его освобождение", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
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Трех преступников, по данным пресс-службы, работники полиции совместно с СБУ задержали сразу, четвертого - через некоторое время арестовали в Закарпатской области. Место нахождения последнего участника, который является организатором преступления, пока неизвестно. Он находится в розыске.
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Поэтому, четверо преступников приговорены к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Приговор вступил в силу.