Викрадення окупантами міського голови Голої Пристані: розпочато провадження

Цитата

“За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – ідеться в повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні вживають всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

Що передувало цьому

28 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил рф, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали та утримують в заручниках голову Голопристанської міської ради Олександра Бабича.