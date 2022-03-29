Похищение оккупантами городского головы Голой Пристани: начато производство

Цитата

“При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств происшествия и причастных людей.

Что предшествовало этому

28 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил рф, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках председателя Голопристанского городского совета Александра Бабича.