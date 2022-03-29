Похищение оккупантами городского головы Голой Пристани: начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По факту похищения городского головы Голой Пристани Александра Бабича на Херсонщине начато производство. Об этом информирует Офис генерального прокурора, пишет УНН.
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“При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
Сейчас в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств происшествия и причастных людей.
Что предшествовало этому
28 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил рф, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках председателя Голопристанского городского совета Александра Бабича.