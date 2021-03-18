Викрадення лікаря–онколога з власного подвір’я: двох осіб засуджено до 7 та 9 років позбавлення волі

Цитата

“За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора вироком Святошинського районного суду міста Києва двох осіб визнано винними у викраденні людини, крадіжці, вимаганні та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України). Їм призначено покарання — сім та дев’ять років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що прокурори в суді довели, що восени 2017 року чоловік та жінка, діючи за попередньою змовою, викрали з власного подвір’я лікаря-онколога та утримували її в орендованому гаражі, вимагаючи у родичів 200 тисяч доларів США викупу за її звільнення. Крім того, вони викрали автомобіль та особисті речі потерпілої.

Доповнення

Офіс Генпрокурора повідомив про розкриття резонансного викрадення екскерівника “Нафтогазвидобування” у 2012 році.