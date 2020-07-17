Викрадення бізнесмена у Києві: суд обрав запобіжні заходи підозрюваним
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Підозрюваним у викраденні бізнесмена Шевченківський районний суд столиці обрав запобіжні заходи. Усіх п’ятьох зловмисників взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП міста Києва.
“Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва обрав усім п’ятьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини цього кримінального правопорушення”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вчора п’ятьом затриманим було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (Катування) та ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, п’ятьом особам повідомлено про підозру у викраденні підприємця Сергія Ткаченка в Києві.