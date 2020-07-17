Похищение бизнесмена в Киеве: суд избрал меры подозреваемым
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Подозреваемым в похищении бизнесмена Шевченковский районный суд столицы избрал меры пресечения. Всех пятерых злоумышленников взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП города Киева.
"Сегодня Шевченковский районный суд города Киева избрал всем пяти подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства этого уголовного преступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вчера пяти задержанным было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (Пытки) и ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, пяти лицам сообщено о подозрении в похищении предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве.