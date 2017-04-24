Викрадача заступниці голови райдержадміністрації затримали на Миколаївщині

"На Миколаївщині правоохоронці затримали зловмисника, який позбавив волі заступника голови Єланецької РДА та заволодів її автомобілем. На даний час Вознесенська місцева прокуратура звернулась до Єланецького районного суду з клопотанням про обрання стосовно підозрюваного виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

15 березня 2017 року близько 14:00 годин, біля будинку у смт. Єланець, до жінки підійшли двоє невідомих осіб та з погрозою застосування насильства примусили її сісти до автомобіля "Тоyота Land Сruiser Рrado", на якому разом з потерпілою зникли у невідомому напрямку. Через певний час нападники висадили жінку із автомобіля у незнайомій безлюдній місцевості.

Завдяки комплексу негласних слідчих дій, які застосував процесуальний прокурор, оперативними працівниками карного розшуку Національної поліції в області вдалося встановити місце знаходження одного із викрадачів жінки, якого 20 квітня 2017 року затримано у м. Кропивницькому. Ним виявився 32-річний раніше судимий за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів мешканець м. Кропивницького

Наразі зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 та ч.3 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини та незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Зі слів затриманого, він разом зі своїм спільником планували продати автомобіль потерпілої, але зробити це швидко не змогли через відсутність можливості у короткий термін сфабрикувати документи на нього.

Правоохоронцями розглядається кілька версій скоєного злочину, серед яких – державна служба потерпілої.

Як повідомляв УНН 3 квітня, голову районної державної адміністрації на Волині заарештували за 2 тис. долл. хабара.