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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38315 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101683 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155125 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115894 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116186 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112363 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Похитителя замглавы райгосадминистрации задержали в Николаевской области

Похитителя замглавы райгосадминистрации задержали в Николаевской области

Киев  •  УНН

 • 9350 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Правоохранители задержали злоумышленника, который вместе с сообщником похитил заместительницу главы Еланецкой районной государственной администрации Николаевской области и завладел ее автомобилем. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"В Николаевской области правоохранители задержали злоумышленника, который лишил свободы заместителя главы Еланецкой РГА и завладел ее автомобилем. В настоящее время Вознесенская местная прокуратура обратилась к Еланецкому районному суду с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого исключительного меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

15 марта 2017 года около 14:00 часов, возле ее дома в пгт. Еланец, к женщине подошли двое неизвестных и, угрожая применить насилие, заставили ее сесть в автомобиль "ТОYОТА Land Сruiser Рrado", на котором вместе с потерпевшей исчезли в неизвестном направлении. Через некоторое время нападавшие высадили женщину из автомобиля в безлюдной местности.

Правоохранителям удалось установить место нахождения одного из похитителей женщины, которого 20 апреля 2017 года задержали в г. Кропивницком. Им оказался 32-летний ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель города Кропивницкий.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 и ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека и незаконное завладение транспортным средством). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По словам задержанного, он вместе со своим сообщником планировали продать автомобиль потерпевшей, но сделать это быстро не смогли из-за отсутствия возможности в короткий срок сфабриковать документы на него.

Правоохранителями рассматривается несколько версий совершенного преступления, среди которых - государственная служба потерпевшей.

Как сообщал УНН 3 апреля, председатель районной государственной администрации на Волыни арестовали за 2 тыс. долл. взятки.

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