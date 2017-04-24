Похитителя замглавы райгосадминистрации задержали в Николаевской области

"В Николаевской области правоохранители задержали злоумышленника, который лишил свободы заместителя главы Еланецкой РГА и завладел ее автомобилем. В настоящее время Вознесенская местная прокуратура обратилась к Еланецкому районному суду с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого исключительного меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

15 марта 2017 года около 14:00 часов, возле ее дома в пгт. Еланец, к женщине подошли двое неизвестных и, угрожая применить насилие, заставили ее сесть в автомобиль "ТОYОТА Land Сruiser Рrado", на котором вместе с потерпевшей исчезли в неизвестном направлении. Через некоторое время нападавшие высадили женщину из автомобиля в безлюдной местности.

Правоохранителям удалось установить место нахождения одного из похитителей женщины, которого 20 апреля 2017 года задержали в г. Кропивницком. Им оказался 32-летний ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель города Кропивницкий.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 и ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека и незаконное завладение транспортным средством). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По словам задержанного, он вместе со своим сообщником планировали продать автомобиль потерпевшей, но сделать это быстро не смогли из-за отсутствия возможности в короткий срок сфабриковать документы на него.

Правоохранителями рассматривается несколько версий совершенного преступления, среди которых - государственная служба потерпевшей.

Как сообщал УНН 3 апреля, председатель районной государственной администрации на Волыни арестовали за 2 тыс. долл. взятки.