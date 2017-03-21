Викрадача людей під час окупації Маріуполя засудили до 10 років за гратами - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Учасник злочинної групи, який під час окупації Маріуполя грабував підприємства та викрадав людей, проведе за гратами 10 років. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що обвинувачений, 1988 р.н., на початку квітня 2014 року, перебуваючи у Маріуполі, вступив до незаконного збройного формування самопроголошеної “ДНР” та був призначений бійцем групи з охорони міста та барикад.
Вказано, що 16 квітня, коли місто перебувало під тимчасовим контролем бойовиків, він у складі озброєної банди ще з 17 особами, викрали з території військової частини №3057 у м. Маріуполі вогнепальну зброю та бойові припаси до неї.
Також в період травня0червня 2014 року, як повідомляється, чоловік скоїв розбійні напади на магазини, спричинивши шкоду підприємствам у розмірі близько 1,5 млн грн.
У цей же період обвинувачений та його спільники шляхом застосування насильства заволоділи 5 новими автомобілями “Хюндай I30”, спричинивши шкоду у розмірі майже 1 млн грн.
Крім того, як зазначається, ця озброєна банда займалась викраденням людей з метою отримання винагороди. "Так, досудовим слідством встановлено та доведено участь обвинуваченого у 3 епізодах викрадення жителів м. Маріуполя з метою вимагання грошових коштів. Зловмисники викрадали мирних мешканців та знущалися над ними у підвалах. Двоє громадян після сплати грошей були звільнені, третій потерпілий після побиття помер у лікарні", - повідомили у прокуратурі.
Під час досудового розслідування у обвинуваченого та в його гаражі виявлено та вилучено значну кількість зброї та боєприпасів до неї, а також техніку, викрадену з магазинів, номерні знаки з автомобілів.
У понеділок, 20 березня, ухвалою Апеляційного суду Донецької області залишено в силі вирок Жовтневого районного суду міста Маріуполя, яким обвинуваченого засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вирок набув чинності.
Нагадаємо, інформатор терористів "ДНР" отримав вісім років.