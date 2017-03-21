Похитителя людей во время оккупации Мариуполя приговорили к 10 годам за решеткой - прокуратура

Установлено, что обвиняемый, 1988 г.р., в начале апреля 2014 года, находясь в Мариуполе, вступил к незаконным вооруженным формированиям самопровозглашенной "ДНР" и был назначен бойцом группы по охране города и баррикад.

Указано, что 16 апреля, когда город находился под временным контролем боевиков, он в составе вооруженной банды еще с 17 лицами, похитили с территории воинской части №3057 в г.Мариуполе огнестрельное оружие и боеприпасы к ней.

Также в период мая-июня 2014 года, как сообщается, мужчина совершил разбойные нападения на магазины, нанеся ущерб предприятиям в размере около 1,5 млн грн.

В этот же период обвиняемый и его сообщники путем применения насилия завладели 5 новыми автомобилями "Хюндай I30", вызвав ущерб в размере почти 1 млн грн.

Кроме того, как отмечается, эта вооруженная банда занималась похищением людей с целью получения вознаграждения. "Да, досудебным следствием установлено и доказано участие обвиняемого в 3 эпизодах похищения жителей г.Мариуполя с целью вымогательства денежных средств. Злоумышленники похищали мирных жителей и издевались над ними в подвалах. Двое граждан после уплаты денег были освобождены, третий пострадавший после избиения умер в больнице", - сообщили в прокуратуре.

Во время досудебного расследования у обвиняемого и в его гараже обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов к нему, а также технику, похищенную из магазинов, номерные знаки с автомобилей.

В понедельник, 20 марта, постановлением Апелляционного суда Донецкой области оставлен в силе приговор Октябрьского районного суда города Мариуполя, которым обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор вступил в силу.

Напомним, источник террористов "ДНР" получил восемь лет.