Похитителя людей во время оккупации Мариуполя приговорили к 10 годам за решеткой - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Участник преступной группы, во время оккупации Мариуполя грабил предприятия и похищал людей, проведет за решеткой 10 лет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что обвиняемый, 1988 г.р., в начале апреля 2014 года, находясь в Мариуполе, вступил к незаконным вооруженным формированиям самопровозглашенной "ДНР" и был назначен бойцом группы по охране города и баррикад.
Указано, что 16 апреля, когда город находился под временным контролем боевиков, он в составе вооруженной банды еще с 17 лицами, похитили с территории воинской части №3057 в г.Мариуполе огнестрельное оружие и боеприпасы к ней.
Также в период мая-июня 2014 года, как сообщается, мужчина совершил разбойные нападения на магазины, нанеся ущерб предприятиям в размере около 1,5 млн грн.
В этот же период обвиняемый и его сообщники путем применения насилия завладели 5 новыми автомобилями "Хюндай I30", вызвав ущерб в размере почти 1 млн грн.
Кроме того, как отмечается, эта вооруженная банда занималась похищением людей с целью получения вознаграждения. "Да, досудебным следствием установлено и доказано участие обвиняемого в 3 эпизодах похищения жителей г.Мариуполя с целью вымогательства денежных средств. Злоумышленники похищали мирных жителей и издевались над ними в подвалах. Двое граждан после уплаты денег были освобождены, третий пострадавший после избиения умер в больнице", - сообщили в прокуратуре.
Во время досудебного расследования у обвиняемого и в его гараже обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов к нему, а также технику, похищенную из магазинов, номерные знаки с автомобилей.
В понедельник, 20 марта, постановлением Апелляционного суда Донецкой области оставлен в силе приговор Октябрьского районного суда города Мариуполя, которым обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Приговор вступил в силу.