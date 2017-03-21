Похитителя людей во время оккупации Мариуполя приговорили к 10 годам за решеткой - прокуратура

ukru
Эксклюзив
14:19 • 10827 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 55836 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 111634 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 104563 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 115315 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 127208 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138996 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144049 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132042 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122015 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 130115 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 127761 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 93839 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 110330 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 66725 просмотра
публикации
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 21061 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 111635 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 156792 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 191447 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 199194 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 130939 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 139542 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 144881 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 143824 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 147472 просмотра
Актуальное
Похитителя людей во время оккупации Мариуполя приговорили к 10 годам за решеткой - прокуратура

Похитителя людей во время оккупации Мариуполя приговорили к 10 годам за решеткой - прокуратура

Киев • УНН

 • 11243 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Участник преступной группы, во время оккупации Мариуполя грабил предприятия и похищал людей, проведет за решеткой 10 лет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что обвиняемый, 1988 г.р., в начале апреля 2014 года, находясь в Мариуполе, вступил к незаконным вооруженным формированиям самопровозглашенной "ДНР" и был назначен бойцом группы по охране города и баррикад.

Указано, что 16 апреля, когда город находился под временным контролем боевиков, он в составе вооруженной банды еще с 17 лицами, похитили с территории воинской части №3057 в г.Мариуполе огнестрельное оружие и боеприпасы к ней.

Также в период мая-июня 2014 года, как сообщается, мужчина совершил разбойные нападения на магазины, нанеся ущерб предприятиям в размере около 1,5 млн грн.

В этот же период обвиняемый и его сообщники путем применения насилия завладели 5 новыми автомобилями "Хюндай I30", вызвав ущерб в размере почти 1 млн грн.

Кроме того, как отмечается, эта вооруженная банда занималась похищением людей с целью получения вознаграждения. "Да, досудебным следствием установлено и доказано участие обвиняемого в 3 эпизодах похищения жителей г.Мариуполя с целью вымогательства денежных средств. Злоумышленники похищали мирных жителей и издевались над ними в подвалах. Двое граждан после уплаты денег были освобождены, третий пострадавший после избиения умер в больнице", - сообщили в прокуратуре.

Во время досудебного расследования у обвиняемого и в его гараже обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов к нему, а также технику, похищенную из магазинов, номерные знаки с автомобилей.

В понедельник, 20 марта, постановлением Апелляционного суда Донецкой области оставлен в силе приговор Октябрьского районного суда города Мариуполя, которым обвиняемого приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор вступил в силу.

Напомним, источник террористов "ДНР" получил восемь лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы