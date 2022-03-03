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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Використали майже весь боєзапас: у Генштабі ЗСУ кажуть, що в окупантів закінчуються ракети

Використали майже весь боєзапас: у Генштабі ЗСУ кажуть, що в окупантів закінчуються ракети

Київ • УНН

 • 192938 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. У Генштабі ЗСУ повідомили оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зокрема стало відомо, що російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, що призначався для наступальної операції в Україні, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ у Facebook.

Деталі

Як повідомили у Генштабі, окупаційні війська, що зазнають втрат при просуванні в глиб території України, почали діяти більш підступно, продовжують зухвало порушувати норма Міжнародного гуманітарного права, використовуючи житлові будинки, для розміщення стоянок техніки та обладнання вогневих позицій, а також військову інфраструктуру та повітряний простір Республіки Білорусь, завдаючи ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі, житлових масивах великих міст.

Також, за наявними даними ворог увів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування. Зі 117 укомплектованих та споряджених БТГр залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, морально-психологічний стан цих підрозділів перебуває на низькому рівні.

У Генштабі додали, що противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока проводячи демонстраційні дії з метою відтягування частини сил Українських захисників на зазначений напрямок.

Цитата

"Для здійснення ракетних ударів по об’єктах на нашій території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, що призначався для наступальної операції в Україні. На даний час противником проводиться поповнення запасів", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Протягом дня ворог не досяг суттєвих успіхів у просуванні вперед та зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій. Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем зіткнулися з Українськими захисниками та втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, втрати особового складу уточнюються, додали у Генштабі.

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