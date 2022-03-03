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Использовали почти весь боезапас: в Генштабе ВСУ говорят, что у оккупантов заканчиваются ракеты

Использовали почти весь боезапас: в Генштабе ВСУ говорят, что у оккупантов заканчиваются ракеты

Киев • УНН

 • 192937 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В Генштабе ВСУ сообщили оперативную информацию о российском вторжении. В частности стало известно, что российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, предназначавшийся для наступательной операции в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Детали

Как сообщили в Генштабе, оккупационные войска несут потери при продвижении в глубь территории Украины, начали действовать более коварно, продолжают цинично нарушать нормы Международного гуманитарного права, используя жилые дома, для размещения стоянок техники и оборудования огневых позиций, а также военную инфраструктуру и воздушное пространство Республики Беларусь, нанося ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре, жилых массивах больших городов.

Также, по имеющимся данным враг ввел на территорию Украины большую часть созданной для наступления на Украину группировки. Со 117 укомплектованных и снаряженных БТГр осталось не больше шести, которые не находятся на территории нашей страны, морально-психологическое состояние этих подразделений находится на низком уровне.

В Генштабе добавили, что противник медлит с высадкой десанта в районе Одесса - Затока проводя демонстрационные действия с целью оттягивания части сил Украинских защитников на указанное направление.

Цитата

"Для осуществления ракетных ударов по объектам на нашей территории российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, предназначавшийся для наступательной операции в Украине. В настоящее время противником производится пополнение запасов", - говорится в сообщении.

Добавим

В течение дня враг не достиг существенных успехов в продвижении вперед и сосредоточил усилия на инженерном оборудовании своих позиций. Оккупанты во время очередной неудачной попытки завладеть Гостомелем столкнулись с Украинскими защитниками и потеряли во время боя около 20 единиц техники, потери личного состава уточняются, добавили в Генштабе.

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