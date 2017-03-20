Виконуючого обов’язки голови КСУ визначать сьогодні на спеціальному засіданні - прес-служба
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Виконуючий обов’язки голови Конституційного суду України буде визначений на спеціальному пленарному засіданні суду в понеділок. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили у прес-службі КСУ.
"Наразі закінчились повноваження голови КСУ Юрія Бауліна, на спеціальному пленарному засіданні буде вирішуватися це питання сьогодні", - повідомили у прес-службі.
При цьому у відомстві уточнили, що на спеціальному пленарному засіданні буде вирішено питання про призначення виконуючого обов’язки голови КСУ.
Додамо, Юрій Баулін з 18 березня 2014 року - голова Конституційного суду України.