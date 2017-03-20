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Исполняющего обязанности председателя КСУ определят сегодня на специальном заседании - пресс-служба

Исполняющего обязанности председателя КСУ определят сегодня на специальном заседании - пресс-служба

Киев • УНН

 • 14570 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Украины будет определен на специальном пленарном заседании суда в понедельник. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в пресс-службе КСУ.

"Сейчас закончились полномочия председателя КСУ Юрия Баулина, на специальном пленарном заседании будет решаться этот вопрос сегодня", - сообщили в пресс-службе.

При этом в ведомстве уточнили, что на специальном пленарном заседании будет решен вопрос о назначении исполняющего обязанности председателя КСУ.

Добавим, Юрий Баулин с 18 марта 2014 года - председатель Конституционного суда Украины.

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