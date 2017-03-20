Исполняющего обязанности председателя КСУ определят сегодня на специальном заседании - пресс-служба
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Украины будет определен на специальном пленарном заседании суда в понедельник. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в пресс-службе КСУ.
"Сейчас закончились полномочия председателя КСУ Юрия Баулина, на специальном пленарном заседании будет решаться этот вопрос сегодня", - сообщили в пресс-службе.
При этом в ведомстве уточнили, что на специальном пленарном заседании будет решен вопрос о назначении исполняющего обязанности председателя КСУ.
Добавим, Юрий Баулин с 18 марта 2014 года - председатель Конституционного суда Украины.