Исполняющего обязанности председателя КСУ определят сегодня на специальном заседании - пресс-служба

"Сейчас закончились полномочия председателя КСУ Юрия Баулина, на специальном пленарном заседании будет решаться этот вопрос сегодня", - сообщили в пресс-службе.

При этом в ведомстве уточнили, что на специальном пленарном заседании будет решен вопрос о назначении исполняющего обязанности председателя КСУ.

Добавим, Юрий Баулин с 18 марта 2014 года - председатель Конституционного суда Украины.