Виконуючим обов’язки голови КСУ призначено Ю.Бауліна - прес-служба
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Обов'язки голови Конституційного суду України виконуватиме Юрій Баулін як найстарший за віком суддя. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили у прес-службі КСУ.
"Зараз, відповідно до ст. 22 Закону України про Конституційний суд України, у разі відсутності двох заступників, а у нас немає двох заступників голови, обов’язки голови КСУ виконує найстарший за віком суддя. Серед числа суддів, які у нас зараз працюють, найстаршим за віком суддею є Юрій Васильович Баулін. Тобто він буде з сьогоднішнього дня виконувати обов’язки голови КСУ", - повідомили у прес-службі.
При цьому у відомстві уточнили, що 16-17 березня обов’язки голови КСУ виконував Віктор Кривенко на основі розпорядження, через відсутність Ю.Бауліна.
Вона нагадала, що 18 березня закінчився 3-річний термін повноважень Ю.Бауліна на посаді голови КС.
При цьому у прес-службі зазначили, що поки не відомо коли буде призначено голову КСУ, у зв’язку з тим, що має бути створена відповідна комісія.
Додамо, Юрій Баулін з 18 березня 2014 року був головою Конституційного суду України.