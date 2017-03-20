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Виконуючим обов’язки голови КСУ призначено Ю.Бауліна - прес-служба

Виконуючим обов’язки голови КСУ призначено Ю.Бауліна - прес-служба

Київ • УНН

 • 23502 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Обов'язки голови Конституційного суду України виконуватиме Юрій Баулін як найстарший за віком суддя. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили у прес-службі КСУ.

"Зараз, відповідно до ст. 22 Закону України про Конституційний суд України, у разі відсутності двох заступників, а у нас немає двох заступників голови, обов’язки голови КСУ виконує найстарший за віком суддя. Серед числа суддів, які у нас зараз працюють, найстаршим за віком суддею є Юрій Васильович Баулін. Тобто він буде з сьогоднішнього дня виконувати обов’язки голови КСУ", - повідомили у прес-службі.

При цьому у відомстві уточнили, що 16-17 березня обов’язки голови КСУ виконував Віктор Кривенко на основі розпорядження, через відсутність Ю.Бауліна.

Вона нагадала, що 18 березня закінчився 3-річний термін повноважень Ю.Бауліна на посаді голови КС.

При цьому у прес-службі зазначили, що поки не відомо коли буде призначено голову КСУ, у зв’язку з тим, що має бути створена відповідна комісія.

Додамо, Юрій Баулін з 18 березня 2014 року був головою Конституційного суду України.

Українські Національні Новини

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