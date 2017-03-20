Исполняющим обязанности председателя КСУ назначено Ю.Баулина - пресс-служба

"Сейчас, в соответствии со ст. 22 Закона Украины о Конституционном суде Украины, в случае отсутствия двух заместителей, а у нас нет двух заместителей председателя, обязанности председателя КСУ выполняет старший по возрасту судья. В числе судей, которые у нас сейчас работают, старшим по возрасту судьей является Юрий Васильевич Баулин. То есть он будет с сегодняшнего дня исполнять обязанности председателя КСУ", - сообщили в пресс-службе.

При этом в ведомстве уточнили, что 16-17 марта обязанности председателя КСУ выполнял Виктор Кривенко на основе распоряжения из-за отсутствия Ю.Баулина

Она напомнила, что 18 марта закончился 3-летний срок полномочий Ю.Баулина в должности председателя КС.

При этом в пресс-службе отметили, что пока не известно когда будет назначен председатель КСУ, в связи с тем, что должна быть создана соответствующая комиссия.

Добавим, Юрий Баулин с 18 марта 2014 года был председателем Конституционного суда Украины.