Виконував російські пісні: народна депутатка написала заяву до поліції на вуличного музиканта
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Народна депутатка Наталія Піпа подала заяву до поліції через вуличного музиканта, який на вулицях Львова виконував російські пісні, передає УНН.
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Депутатка оприлюднила відео, на яких чкти її діалог із музикантом.
Хлопець на зауваження відреагував лайкою, а також додав, що він з Одеси і там "всі говорять російською".
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"Не відреагував на прохання не порушувати закон і не виконувати російсьмовних пісень!.. Довелося викликати поліцію і пояснювати, що співати російськомовних пісень у країні, з якою росія вже 9 рік веде війну - це неприпустимо! А окрім того це порушення Закону України, прийнятого ще у березні 2023 року", - написала Піпа.