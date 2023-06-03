Виконував російські пісні: народна депутатка написала заяву до поліції на вуличного музиканта

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Депутатка оприлюднила відео, на яких чкти її діалог із музикантом.

Хлопець на зауваження відреагував лайкою, а також додав, що він з Одеси і там "всі говорять російською".

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"Не відреагував на прохання не порушувати закон і не виконувати російсьмовних пісень!.. Довелося викликати поліцію і пояснювати, що співати російськомовних пісень у країні, з якою росія вже 9 рік веде війну - це неприпустимо! А окрім того це порушення Закону України, прийнятого ще у березні 2023 року", - написала Піпа.