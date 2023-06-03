Исполнял российские песни: народный депутат написала заявление в полицию на уличного музыканта
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Народный депутат Наталья Пипа подала заявление в полицию из-за уличного музыканта, который на улицах Львова исполнял российские песни, передает УНН.
Детали
Депутат обнародовала видео, на которых запечатлен ее диалог с музыкантом.
Парень на замечание отреагировал руганью, а также добавил, что он из Одессы и там "все говорят по-русски".
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"Не отреагировал на просьбу не нарушать закон и не исполнять русскоязычных песен! Пришлось вызывать полицию и объяснять, что петь русскоязычные песни в стране, с которой россия уже 9 год ведет войну - это недопустимо! А кроме того это нарушение Закона Украины, принятого еще в марте 2023 года", - написала Пипа.