Виконавців вбивства власника стоматклінік у Києві підозрюють в інших злочинах - А.Крищенко

"Їм (виконавцям замовного вбивства власника мережі стоматологічних клінік - ред.) доведено здійснення злочину в Солом'янському районі, коли був випадок - обстріляли з гранатомета станцію технічного обслуговування автомобілів. Встановлено, що це також їх справа", - сказав А.Крищенко.

За його словами, цей злочин було скоєно з метою залякування власника СТО.

"Ще ми їх підозрюємо в низці злочинів. Є певні напрацювання", - додав А.Крищенко.

Нагадаємо, поліція розкрила замовне вбивство власника стоматологічних клінік у Києві.