Виконавців вбивства власника стоматклінік у Києві підозрюють в інших злочинах - А.Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Виконавців замовного вбивства власника мережі стоматологічних клінік, яке сталося у Києві 2016 року, підозрюють також у обстрілі СТО з гранатомета. Про це на брифінгу заявив керівник Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
"Їм (виконавцям замовного вбивства власника мережі стоматологічних клінік - ред.) доведено здійснення злочину в Солом'янському районі, коли був випадок - обстріляли з гранатомета станцію технічного обслуговування автомобілів. Встановлено, що це також їх справа", - сказав А.Крищенко.
За його словами, цей злочин було скоєно з метою залякування власника СТО.
"Ще ми їх підозрюємо в низці злочинів. Є певні напрацювання", - додав А.Крищенко.
Нагадаємо, поліція розкрила замовне вбивство власника стоматологічних клінік у Києві.