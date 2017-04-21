Исполнителей убийства владельца стоматклиник в Киеве подозревают в других преступлениях - А.Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Исполнителей заказного убийства владельца сети стоматологических клиник, которое произошло в Киеве в 2016 году, подозревают также в обстреле СТО из гранатомета. Об этом на брифинге заявил руководитель Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
"Им (исполнителям заказного убийства владельца сети стоматологических клиник - ред.) доказано совершение преступления в Соломенском районе, когда был случай - обстреляли из гранатомета станцию технического обслуживания автомобилей. Установлено, что это также их дело", - сказал А.Крищенко.
По его словам, это преступление было совершено с целью запугивания владельца СТО.
"Еще мы их подозреваем в ряде преступлений. Есть определенные наработки", - добавил А.Крищенко.
Напомним, полиция раскрыла заказное убийство владельца стоматологических клиник в Киеве.