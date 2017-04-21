Исполнителей убийства владельца стоматклиник в Киеве подозревают в других преступлениях - А.Крищенко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38301 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101680 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155115 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115891 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116184 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112361 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104150 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107029 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103534 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153242 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Исполнителей убийства владельца стоматклиник в Киеве подозревают в других преступлениях - А.Крищенко

Исполнителей убийства владельца стоматклиник в Киеве подозревают в других преступлениях - А.Крищенко

Киев  •  УНН

 • 15262 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Исполнителей заказного убийства владельца сети стоматологических клиник, которое произошло в Киеве в 2016 году, подозревают также в обстреле СТО из гранатомета. Об этом на брифинге заявил руководитель Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Им (исполнителям заказного убийства владельца сети стоматологических клиник - ред.) доказано совершение преступления в Соломенском районе, когда был случай - обстреляли из гранатомета станцию ​​технического обслуживания автомобилей. Установлено, что это также их дело", - сказал А.Крищенко.

По его словам, это преступление было совершено с целью запугивания владельца СТО.

"Еще мы их подозреваем в ряде преступлений. Есть определенные наработки", - добавил А.Крищенко.

Напомним, полиция раскрыла заказное убийство владельца стоматологических клиник в Киеве.

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