Исполнителей убийства владельца стоматклиник в Киеве подозревают в других преступлениях - А.Крищенко

"Им (исполнителям заказного убийства владельца сети стоматологических клиник - ред.) доказано совершение преступления в Соломенском районе, когда был случай - обстреляли из гранатомета станцию ​​технического обслуживания автомобилей. Установлено, что это также их дело", - сказал А.Крищенко.

По его словам, это преступление было совершено с целью запугивания владельца СТО.

"Еще мы их подозреваем в ряде преступлений. Есть определенные наработки", - добавил А.Крищенко.

Напомним, полиция раскрыла заказное убийство владельца стоматологических клиник в Киеве.