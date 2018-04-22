Виконавці з різних країн виступили на концерті в честь дня народження Єлизавети II

В ході півторагодинного музичного шоу виступили британські виконавці Том Джонс, Крейг Девід, Люк Еванс, Енн-Марі, австралійська співачка Кайлі Міноуг, канадський співак Шон Мендес, а також Стінг в дуеті з американським реггі-виконавцем Шеггі. На встановлених над сценою екранах були показані кадри документальної хроніки з зображенням королеви в молодості.

Єлизавета II в цьому році порушила традицію, слідуючи якій вона зазвичай проводить свій день народження в приватному порядку і не бере участі в публічних заходах. На концерт вона прийшла в супроводі герцога Кембріджського Вільяма, який сидів поруч з нею, принца Гаррі та його нареченої Меган Маркл, принца Уельського Чарльза і його дружини герцогині Корнуольської Камілла і інших членів королівської сім’ї.

Принц Гаррі незадовго до завершення концертної програми вийшов на сцену Альберт-холу, щоб привітати свою бабусю і оголосити про початок роботи від її імені благодійного фонду країн Співдружності (The Queen’s Commonwealth Trust), главою якого він був призначений на цьому тижні. “Сьогодні ми святкуємо день народження королеви. Ваша Величносте, якщо ви не заперечуєте, я скажу, що ви не з тих, для кого легко купувати подарунки. Але я думаю, що у нас є ідеальний подарунок”, — сказав він, маючи на увазі нову благодійну організацію, покликану підтримати спрямування молоді 53 країн Співдружності.

Концерт також відвідала прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, а також глави урядів і держав країн Співдружності. За традицією раніше в суботу офіцери Королівського ескадрону кінної артилерії влаштували гарматний салют в лондонському Гайд-парку, гриміли залпи гармат і на березі Темзи, і в Віндзорі, де знаходиться заміська резиденція британського монарха.

Як повідомляв УНН, королева Єлизавета II запропонувала сину замість неї очолити Співдружність націй.