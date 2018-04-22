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Исполнители из разных стран выступили на концерте в честь дня рождения Елизаветы II

Киев • УНН

 • 16103 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Королева Великобритании Елизавета II отметила в субботу 92-й день рождения, посетив концерт в лондонском Альберт-холле с участием представителей британской и мировой эстрады, который был устроен в ее честь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today.

Исполнители из разных стран выступили на концерте в честь дня рождения Елизаветы II

В ходе полуторачасового музыкального шоу выступили британские исполнители Том Джонс, Крейг Дэвид, Люк Эванс, Энн-Мари, австралийская певица Кайли Миноуг, канадский певец Шон Мендес, а также Стинг в дуэте с американским регги-исполнителем Шэгги. На установленных над сценой экранах были показаны кадры документальной хроники с изображением королевы в молодости.

Елизавета II в этом году нарушила традицию, следуя которой она обычно проводит свой день рождения в частном порядке и не участвует в публичных мероприятиях. На концерт она пришла в сопровождении герцога Кембриджского Уильяма, который сидел рядом с ней, принца Гарри и его невесты Меган Маркл, принца Уэльского Чарльза и его жены герцогини Корнуольской Камиллы и других членов королевской семьи.

Принц Гарри незадолго до завершения концертной программы вышел на сцену Альберт-холла, чтобы поздравить свою бабушку и объявить о начале работы от имени благотворительного фонда стран Содружества (The Queen’s Commonwealth Trust), главой которого он был назначен на этой неделе. “Сегодня мы празднуем день рождения королевы. Ваше Величество, если вы не возражаете, я скажу, что вы не из тех, для кого легко покупать подарки. Но я думаю, что у нас есть идеальный подарок”, — сказал он, имея в виду новую благотворительную организацию, призванную поддержать стремления молодежи 53 стран Содружества.

Концерт также посетила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, а также главы правительств и государств стран Содружества. По традиции ранее в субботу офицеры Королевского эскадрона конной артиллерии устроили пушечный салют в лондонском Гайд-парке, гремели залпы орудий и на берегу Темзы, и в Виндзоре, где находится загородная резиденция британского монарха.

Как сообщал УНН, королева Елизавета II предложила сыну вместо нее возглавить Содружество наций.

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