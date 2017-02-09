Виховати культуру споживання алкоголю заборонами на продаж спиртного не вдасться - нардеп

“Сьогодні шлях заборони палити чи пити, мені здається, викликає тільки зворотній ефект. І я маю цілковиту рацію, що це призводить і до розвитку „тіньового“ і „чорного“ ринку, різних контрабандних речей, появи всіляких неякісних продуктів і тягне за собою відповідні наслідки.

Мені видається, що на Україні, як території пострадянського простору, на превеликий жаль, не існує системного підходу у формуванні в людини такого поняття як здоровий спосіб життя, як би це не звучало банально. І сьогодні у нас абсолютно немає такого розуміння як культура споживання алкогольних напоїв чи культура статевих відносин між чоловіком і жінко. Всі ці речі треба прививати з дитинства, і одних батьків тут замало. Це скоординована робота матері і батька, — раз, вчителя і вихователя — два, і це — без сумніву. Оце, власне, виховання з трьох джерел можуть у людини сформувати правильне відношення, зокрема, до споживання алкоголю”, — сказав він.

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За його словами,питання споживання алкоголю в Україні чому зводиться до зловживань, хоча насправді культура споживання спиртних напоїв необхідна і у цілому світі “є беззаперечним атрибутом ,в тому числі, і світського життя”.

“Як ним користуватися, чи зловживати чи використовувати як атрибут під час заходів, для спілкування — це вже залежить від того, яке виховання.

Коли ми говоримо про боротьбу із алкоголізмом — тут передусім треба говорити про майбутні покоління. Або ми собі ставимо за ціль формувати майбутнє відношення до алкоголю починаючи від маленького віку дітей, наших внуків і тоді мати надію що через 10-15 років ми сформуємо інший прошарок громадян України із своїм ставленням до культури споживання алкоголю. Або ми будемо іти шляхом заборони, як це зроблено сьогодні у столиці, і будемо тим самим породжувати контрабанду не тільки алкоголізму, а ще й будемо спонукати якусь частину людей до наркоманії, які шукатимуть, як замінити алкоголь”, — додав він.

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І.Шурма зазначив, що прикладом для нас має бути негативна практика запровадження “сухих законів”.

“До чого привів сухий закон у Америці? Ні до чого. Менше стали пити? Ні! Наркоманів стало більше! Чого привели високі ціни у ЄС? Випити 40 грам алкоголю це 8-10 євро. Люди ніби менше п’ють... Але ми не маємо картини, що саме п’ ють люди, які не можуть за 8-10 євро випити віскі чи джину.

Заборона завжди породить тінізацію. Приклад: є заборона про тютюнопаління, ну добре, відвели місця спеціальні, у школах тепер у спеціально відведених місцях курять і вчителі і учні. Саме тому, потрібно піднімати питання моралі!”, — зазначив політик.

Водночас, нардеп зауважив, що рішення Київської міської ради про нічне обмеження продажу алкоголю та наслідки цього рішення треба виносити на розгляд профільного комітету ВРУ.

“На комітеті це питання треба розглядати. Чекаємо, хай піднімуть його перед комітетом громадські організації, проведемо круглий стіл із заслуховування цієї проблеми. Я як член комітету обов’язково проголосую за це”, — резюмував І.Шурма.

Нагадаємо, у вересні минулого року Київська міська рада прийняла рішення про обмеження продажу алкогольних напорів вночі у стаціонарних закладах торгівлі.

В АМКУ зобов’язали столичні органи влади це рішення скасувати, оскільки воно суперечить законам і створює неконкурентні умови на ринку.

Столична влада на разі продовжує ігнорувати виконання вимог АМКУ, чим на переконання юристів, порушує права бізнесу.

Також, нагадаємо, самі кияни позитивних змін від нічної заборони продажу алкогольних напоїв в столиці на собі не відучили. На думку опитаний мешканців Києва такий крок міськради лише сприятиме розвитку самогоноваріння.