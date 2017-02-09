Воспитать культуру потребления алкоголя запретами на продажу спиртного не удастся - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Путь запрета употребления алкоголя или табака ни разу не дал ожидаемого эффекта. Напротив, запреты, как правило, провоцируют обратную реакцию потребителей. Более того, запреты стимулируют развитие нелегального сегмента рынка. Такое мнение УНН высказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам здравоохранения Игорь Шурма, комментируя решение органов местной власти, направленные на ограничение продажи алкогольных напитков.
"Сегодня путь запрета курить или пить, мне кажется, вызывает только обратный эффект. И я совершенно прав, что это приводит и к развитию "теневого" и "черного" рынка, различных контрабандных вещей, появления всевозможных некачественных продуктов и влечет за собой соответствующие последствия.
Мне кажется, что на Украине, как территории постсоветского пространства, к сожалению, не существует системного подхода в формировании у человека такого понятия как здоровый образ жизни, как бы это не звучало банально. И сегодня у нас совершенно нет такого понимания как культура потребления алкогольных напитков или культура половых отношений между мужчиной и женщиной. Все эти вещи надо прививать с детства, и одних родителей здесь мало. Это скоординированная работа матери и отца, - раз, учителя и воспитателя - два, и это - без сомнения. Вот, собственно, воспитание из трех источников могут у человека сформировать правильное отношение, в частности, к потреблению алкоголя ", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АМКУ будет подавать в суд на Киевгорсовет в случае не снятия противозаконного запрета на ночную торговлю алкоголем
По его словам, вопрос потребления алкоголя в Украине во многом сводится к злоупотреблениям, хотя на самом деле культура потребления спиртных напитков необходима и во всем мире "является безоговорочным атрибутом, в том числе, и светской жизни".
"Как им пользоваться, или злоупотреблять или использовать как атрибут во время мероприятий, для общения - это уже зависит от того, какое воспитание.
Когда мы говорим о борьбе с алкоголизмом - здесь прежде всего надо говорить о будущих поколениях. Или мы себе ставим цель формировать будущее отношение к алкоголю начиная с маленького возраста детей, наших внуков и тогда будем надеяться что через 10-15 лет мы сформируем другой слой граждан Украины со своим отношением к культуре потребления алкоголя. Или мы будем идти путем запрета, как это сделано сегодня в столице, и будем тем самым порождать контрабанду не только алкоголизма, но и будем побуждать какую-то часть людей к наркомании, которые будут искать, чем заменить алкоголь ", - добавил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховный суд Украины определил, что запрет горсовета на продажу алкоголя ночью - незаконен
И.Шурма отметил, что примером для нас должна быть негативная практика внедрения "сухих законов".
"К чему привел сухой закон в Америке? Ни к чему. Меньше стали пить? Нет! Наркоманов стало больше! К чему привели высокие цены в ЕС? Выпить 40 грамм алкоголя это 8-10 евро. Люди будто меньше пьют ... Но мы не имеем картины, что именно пьют люди, которые не могут за 8-10 евро выпить виски или джина.
Запрет всегда породит тенизацию. Пример: есть запрет о табакокурении, ну хорошо, отвели места специальные, в школах теперь в специально отведенных местах курят и учителя и ученики. Именно поэтому, нужно поднимать вопрос морали! ", - отметил политик.
В то же время, нардеп отметил, что решение Киевского городского совета о ночном ограничении продажи алкоголя и последствия этого решения нужно выносить на рассмотрение профильного комитета ВРУ .
"На комитете этот вопрос надо рассматривать. Ждем, пусть поднимут его перед комитетом общественные организации, проведем круглый стол с заслушивания этой проблемы. Я как член комитета обязательно проголосую за это ", - резюмировал И. Шурма.
Напомним, в сентябре прошлого года Киевский городской совет принял решение об ограничении продажи алкогольных напитков ночью в стационарных заведениях торговли.
В АМКУ обязали столичные органы власти это решение отменить, поскольку оно противоречит законам и создает неконкурентные условия на рынке.
Столичная власть на данный момент продолжает игнорировать требований АМКУ, чем по убеждению юристов, нарушает права бизнеса .
Также, напомним, сами киевляне положительных изменений от ночного запрета продажи алкогольных напитков в столице на себе не ощутили . По мнению опрошенных жителей Киева такой шаг горсовета будет только способствовать развитию самогоноварения.