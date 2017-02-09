Воспитать культуру потребления алкоголя запретами на продажу спиртного не удастся - нардеп

"Сегодня путь запрета курить или пить, мне кажется, вызывает только обратный эффект. И я совершенно прав, что это приводит и к развитию "теневого" и "черного" рынка, различных контрабандных вещей, появления всевозможных некачественных продуктов и влечет за собой соответствующие последствия.

Мне кажется, что на Украине, как территории постсоветского пространства, к сожалению, не существует системного подхода в формировании у человека такого понятия как здоровый образ жизни, как бы это не звучало банально. И сегодня у нас совершенно нет такого понимания как культура потребления алкогольных напитков или культура половых отношений между мужчиной и женщиной. Все эти вещи надо прививать с детства, и одних родителей здесь мало. Это скоординированная работа матери и отца, - раз, учителя и воспитателя - два, и это - без сомнения. Вот, собственно, воспитание из трех источников могут у человека сформировать правильное отношение, в частности, к потреблению алкоголя ", - сказал он.

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По его словам, вопрос потребления алкоголя в Украине во многом сводится к злоупотреблениям, хотя на самом деле культура потребления спиртных напитков необходима и во всем мире "является безоговорочным атрибутом, в том числе, и светской жизни".

"Как им пользоваться, или злоупотреблять или использовать как атрибут во время мероприятий, для общения - это уже зависит от того, какое воспитание.

Когда мы говорим о борьбе с алкоголизмом - здесь прежде всего надо говорить о будущих поколениях. Или мы себе ставим цель формировать будущее отношение к алкоголю начиная с маленького возраста детей, наших внуков и тогда будем надеяться что через 10-15 лет мы сформируем другой слой граждан Украины со своим отношением к культуре потребления алкоголя. Или мы будем идти путем запрета, как это сделано сегодня в столице, и будем тем самым порождать контрабанду не только алкоголизма, но и будем побуждать какую-то часть людей к наркомании, которые будут искать, чем заменить алкоголь ", - добавил он.

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И.Шурма отметил, что примером для нас должна быть негативная практика внедрения "сухих законов".

"К чему привел сухой закон в Америке? Ни к чему. Меньше стали пить? Нет! Наркоманов стало больше! К чему привели высокие цены в ЕС? Выпить 40 грамм алкоголя это 8-10 евро. Люди будто меньше пьют ... Но мы не имеем картины, что именно пьют люди, которые не могут за 8-10 евро выпить виски или джина.

Запрет всегда породит тенизацию. Пример: есть запрет о табакокурении, ну хорошо, отвели места специальные, в школах теперь в специально отведенных местах курят и учителя и ученики. Именно поэтому, нужно поднимать вопрос морали! ", - отметил политик.

В то же время, нардеп отметил, что решение Киевского городского совета о ночном ограничении продажи алкоголя и последствия этого решения нужно выносить на рассмотрение профильного комитета ВРУ .

"На комитете этот вопрос надо рассматривать. Ждем, пусть поднимут его перед комитетом общественные организации, проведем круглый стол с заслушивания этой проблемы. Я как член комитета обязательно проголосую за это ", - резюмировал И. Шурма.

Напомним, в сентябре прошлого года Киевский городской совет принял решение об ограничении продажи алкогольных напитков ночью в стационарных заведениях торговли.

В АМКУ обязали столичные органы власти это решение отменить, поскольку оно противоречит законам и создает неконкурентные условия на рынке.

Столичная власть на данный момент продолжает игнорировать требований АМКУ, чем по убеждению юристов, нарушает права бизнеса .

Также, напомним, сами киевляне положительных изменений от ночного запрета продажи алкогольных напитков в столице на себе не ощутили . По мнению опрошенных жителей Киева такой шаг горсовета будет только способствовать развитию самогоноварения.