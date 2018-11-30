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Вихованець московського "Спартака" став хокеїстом "Донбасу"

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Донецький ХК “Донбас” підсилився форвардом з досвідом виступів у МХЛ, ВХЛ і КХЛ нападником Артемом Пуголовкіним, інформує УНН із посиланням на сайт чинних чемпіонів України.

26-річний хокеїст є вихованцем московського “Спартака”. У дебютному сезоні в МХЛ, зіграв в 54 матчах, забив 7 шайб і віддав 18 результативних передач. Всього за молодіжну команду “Спартака” зіграв 250 матчів в МХК “Спартак” (МХЛ), де набрав 142 (48 + 95) очок при показнику корисності +29.

Також в активі нападника 5 матчів в Континентальній хокейній лізі в складі “Спартака” і “Медвещака”, 10 матчів у другій лізі Фінляндії.

Нинішній сезон 26-річний форвард починав у клубі “Молот-Прикам’я” з ВХЛ, де зіграв в 14 матчах. Минулий сезон Пуголовкін провів в “Арланові”, з яким виграв золоті медалі чемпіонату Казахстану з хокею. Раніше форвард також виступав в ВХЛ у “Хіміку” і красноярському “Соколі”.

Додамо також, у формі “Донбасу” гравець буде виступати під 83 номером.

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