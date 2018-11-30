Воспитанник московского "Спартака" стал хоккеистом "Донбасса"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Донецкий ХК “Донбасс” усилился форвардом с опытом выступлений в МХЛ, ВХЛ и КХЛ нападающим Артемом Пуголовкиним, информирует УНН со ссылкой на сайт действующих чемпионов Украины.
26-летний хоккеист является воспитанником московского “Спартака”. В дебютном сезоне в МХЛ, сыграл в 54 матчах, забил 7 шайб и отдал 18 результативных передач. Всего за молодежную команду “Спартака” сыграл 250 матчей в МХК “Спартак” (МХЛ), где набрал 142 (48 + 95) очков при показателе полезности +29.
Также в активе нападающего 5 матчей в Континентальной хоккейной лиге в составе “Спартака” и “Медвещак”, 10 матчей во второй лиге Финляндии.
Нынешний сезон 26-летний форвард начинал в клубе “Молот-Прикамье” с ВХЛ, где сыграл в 14 матчах. Прошлый сезон Пуголовкин провел в “Арлан”, с которым выиграл золотые медали чемпионата Казахстана по хоккею. Ранее форвард также выступал в ВХЛ в “Химику” и красноярском “Соколе”.
Добавим также, в форме “Донбасса” игрок будет выступать под 83 номером.