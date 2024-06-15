Війська РФ атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією
Київ • УНН
Російські війська атакували Нікопольський район за допомогою безпілотників-камікадзе та артилерії, пошкодивши будівлі та лінії електропередач, але обійшлося без жертв.
До пізнього вечора війська РФ продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок 15 червня. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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За його словами, військові РФ атакували Нікополь, Покровську та Мирівську громади. Виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінія електропередач.
До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Виникла пожежа, яку оперативно загасили.
Загиблих та поранених немає.