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Війська РФ атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією

Війська РФ атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією

Київ • УНН

 • 33242 перегляди

Російські війська атакували Нікопольський район за допомогою безпілотників-камікадзе та артилерії, пошкодивши будівлі та лінії електропередач, але обійшлося без жертв.

До пізнього вечора війська РФ продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок 15 червня. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За його словами, військові РФ атакували Нікополь, Покровську та Мирівську громади. Виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінія електропередач.

До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Загиблих та поранених немає.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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