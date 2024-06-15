Российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив здания и линии электропередач, но обошлось без жертв.
До позднего вечера войска РФ продолжал бить по Никопольщине. Атаковал район и под утро 15 июня. Применил дроны-камикадзе и артиллерию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По его словам, военные РФ атаковали Никополь, Покровскую и Мировскую громады. Возник пожар, который уже потушили. Повреждены заведение питания, 3 частных жилых дома, линия электропередач.
До позднего вечера враг продолжал бить по Никопольщине. Атаковал район и под утро. Применил дроны-камикадзе и артиллерию. Под ударом были Никополь, Покровская и Мировская громады. Возник пожар, который оперативно потушили.
Погибших и раненых нет.