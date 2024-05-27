Війна, корупція і слабка судова система. У ЄБА розповіли, що відлякує іноземних інвесторів від України

Іноземні інвестори стримано-негативно оцінюють інвестиційний клімат в Україні. Серед основних чинників, що впливають на нього - війна, корупція та слабка судова система. Про це йдеться у відповіді Європейської Бізнес Асоціації на запит УНН.

"Слід сказати, що іноземні інвестори досить стримано оцінюють інвестиційний клімат України, можна сказати, навіть стримано-негативно, і більше займають позицію спостереження", - зазначили в ЄБА.

В Асоціації додали, що іноземні інвестори приїжджають в Україну, вивчають різні можливості, але масово кошти в український бізнес не вкладають.

Ми в Асоціації щорічно проводимо Інвестиційний індекс, щоб розуміти, яка ситуація з інвестиціями. Так от, наприкінці 2023 року інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України незначно знизився - до 2,44 бала з 5 можливих (2,48 бала у другій половині 2022 року). Наразі більшість, а саме 84% опитаних директорів членських компаній Асоціації, вважають інвестклімат несприятливим - зазначили в ЄБА.

За їхніми даними, близько половини респондентів (48%) вказують на погіршення інвестиційного клімату, 39% вважають, що істотних змін не відбулося, і 13% вважають, що інвестклімат покращився.

Повномасштабна військова агресія росії проти України продовжує очолювати перелік чинників негативного впливу на інвестиційний клімат, на другому і третьому місцях - корупція і слабка судова система.

Як ви бачите і з цифр, ситуацію не можна назвати позитивною. Тож кожен інвестор, готовий інвестувати в Україну, можна сказати, на вагу золота. І кожного чесного інвестора потрібно захищати і підтримувати. Адже це насамперед про репутацію країни та довіру. Якщо ми як країна пріоритизуватимемо і одних підтримуватимемо, а іншим заважатимемо працювати, то, зрештою, все ж таки негативного впливу зазнаватимемо тільки ми, як країна. Адже інші будуть не готові заходити в країну, розуміючи, що правила гри можуть бути нечесними - підкреслили в ЄБА.

В Асоціації вважають, що особливо зараз до справедливості, рівних і чесних правилах гри Україні варто було б дуже і дуже уважно ставитися, бо економіку потрібно не просто підтримувати, а й стимулювати та розвивати. А для цього, зокрема, потрібен новий капітал.

Доповнимо

У Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку вважають, що будь-які кейси проблемної співпраці українського бізнесу з іноземними інвесторами негативно позначаються на іміджі України та інвестиційному кліматі. Зокрема, за словами члена парламентського комітету Богдана Кицака, конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" в Одесі може негативно позначитися на інвестиційній привабливості України. Тому нардепи планують вивчити ситуацію з ним на найближчих засіданнях комітету.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" можна прочитати в матеріалі: "Компанія Грози і Науменка GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту".